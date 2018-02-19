الصين تتوعد القرار الأمريكي بالرد على فرض “الرسوم الحمائية”

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تابع موقع مصر 365 التحذيرات التي أطلقتها الدولة الصينية على خطة الولايات المتحدة الأمريكية الهادفة إلى تطبيق تعريفات جمركية على واردات الدولة الصينية من الصلب والألمونيوم، وأضافت الصين أنها سوف تقوم بالرد على أي قرار مماثل صادر عن الدولة الأمريكية.

وأعلن رئيس قسم الإصلاح والاستثمار بوزارة التجارة الصينية “وانج هيجن” عبر بيان رسمي صادر اليوم عن الوزارة حول مقترحات المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضية الموافق السادس عشر من شهر فبراير لعام 2018 والتي لا تتسق مع الواقع.

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وأضاف وانج هيجن أن الصين لها الحق في الرد في حالة قيام الدولة الأمريكية بتنفيذ ذلك الأمر، حيث صرح “ويلبر روس” وزير تجارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع السابق عن فرض مجموعة من القيود على واردات الصلب والألومنيوم من الحصص والرسوم.

وأعلن وانج هيجن أنه في حالة تأثير القرار النهائي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية على الصين فإن بلاده سوف تتخذ جميع الوسائل الضرورية لحماية حقوقها.

وأعلن وانج هيجن أن الولايات المتحدة بالفعل تمتلك وسائل حماية مرتفعة على المنتجات الصينية من الحديد والصلب، وقد أعلن ويلبر روس أن هناك مقترح خاص بفرض رسوم تعادل أربعة وعشرين في المئة على شحنات الطلب القادمة إلى الدولة الأمريكية، وبنسبة مئوية تصل إلى 7,7% على واردات الصين من الصلب.

ويجدر هنا الإشارة أن الدولة الصينية خلال العام السابق 2017 قد حققت فائض قياسي تجاري مع دولة الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجلت حوالي 275,8 مليار دولار أمريكي.

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