“المصيلحي” يفتتح عدد من الصوامع الجديدة ببني مزار والحكومة تنفي زيادة السكر

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام الحكومة المصرية بالرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة عن اعتزام الحكومة على إدراج زيادة جديدة في أسعار السكر، وخصوصاً بعد قيام الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بتصدير السكر على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي، بسبب تطوير زراعة محصول بنجر السكر الذي بلغت إنتاجية الزراعية للفدان حوالي ثلاثين طن.

“علي المصيلحي” يفتتح اليوم عدد من الصوامع ببني مزار

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال افتتاحه عدد من صوامع ومطاحن بني مزار القائمة في محافظة المنيا اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 إن “الصوامع الجديدة” التي تم افتتاحها تصل سعتها التخزينية إلى حوالي خمسة آلاف طن للصومعة الواحدة أي ما يعادل أربعة صوامع داخل المطحن الكبير القائمة في منطقة بني مزار بالمنيا.

Advertisements

وأكد الدكتور “علي المصيلحي” أن جمهورية مصر العربية قد نجحت في إدارة تخزين الحبوب وخاصة محصول القمح بالطرق الحديثة بعد أن تم إقامة ما يقارب من ستة وسبعين صومعة جديدة في مختلف أنحاء جمهورية المصرية العربية.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن سعة الصومعة الواحدة تصل إلى خمسة آلاف طن من القمح، حيث كانت تسع الصوامع على احتواء 1,2 مليون طن خلال الفترة الحالية بلغت سعة الصوامع إلى حوالي 3,1 مليون طن للصومعة الواحدة بعد أن تم تطوير الشون الترابية وخصوصاً القائمة في محافظات جمهورية مصر العربية ذات الإنتاجية العالية من محصول القمح وخاصة في المحافظات التالية “محافظة كفر الشيخ، ومحافظة الشرقية، ومحافظة البحيرة، ومحافظة المنوفية، ومحافظة المنيا”.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بالتعاقد عن طريق “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” بالتعاون مع الجانب الإيطالي على إنشاء صوامع جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وخصوصاً في المحافظات ذات الإنتاج العالي من محصول القمح.

أقرا المزيد “جمعية رجال الأعمال” تتطلب بنك تنمية الصادرات بتقديم دعم للمصدرين