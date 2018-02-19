“الطاقة البرلمانية” تعلن عدم معرفتها باستيراد “دولفينوس” الغاز من إسرائيل

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان المصري حمادة غلاب أن الاتفاقية الاقتصادية عن استيراد “شركة دولفينوس المصرية للغاز الطبيعي” من إسرائيل لم يتم عرضها على البرلمان المصري ولا يعرف أعضاء اللجنة البرلمانية عنها أي شيء على حد وصف النائب.

وأعلن النائب حمادة غلاب أن الاتفاقية الاقتصادية التي تم عقدها من قبل “شركة دولفينوس” المصرية مع شركة إسرائيلية على توريد غاز بقيمة إجمالية تصل إلى خمسة عشر مليار دولار إلى الدولة المصرية هي اتفاقية مع واحدة من شركات القطاع الخاص في الدولة المصرية.

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وأعلن النائب حمادة غلاب أن اتفاق شركة دولفينوس مع إسرائيل غير ملزمة الشركة بعرضة على أعضاء مجلس النواب المصري تبعاً لقانون تنظيم شؤون الغاز الجديد و الذي يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

ويجدر هنا الإشارة أن “شركة ديليك للحفر” قد أعلنت اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من فبراير لعام 2018 عن توقيع شركة دولفينوس المصرية اتفاقية مدتها تصل إلى 10 سنوات من أجل تصدير ما تصل قيمة إلى خمسة عشر مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقلي الغاز الطبيعي لوثيان وتمار الإسرائيليين.

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