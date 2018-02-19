“الزراعة” تعلن عن توفير 80% من تقاوى الأرز المقاومة للجفاف ونقص المياه

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية عن توفير ثمانين في المئة من تقاوى الأرز التي لها القدرة على الجفاف ونقص المياه، كما قررت الوزارة ملاحقة المخالفات الزراعية من زراعة أصناف الأرز الشرهة للمياه.

وجاءت تلك التصريحات على لسان رئيس بحوث قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية الدكتور سعد شبل، والذي أكد على توفير ثمانين في المئة من تقاوي سبعة أصناف من الأرز والمقرر زراعتها خلال الموسم الجديد.

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وقد أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا في تصريحات صحفية له اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري أنه جاري العمل إلى التحول إلى مشروعات زراعية تعمل على استهلاك المياه كضرورة ملحة من أجل حماية الموارد المائية للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم البنا أن هناك العديد من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في الدولة المصرية، وأضاف من أول تلك الإجراءات الهادف إلى ترشيد استهلاك المياه حظر إنتاج التقاوي الزراعية الشرهة للمياه والعمل على الاقتصار على المحاصيل الزراعية الموفرة للمياه فقط.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم البنا أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استكمال خطة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية والتي تقوم على تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون مع وزارة الري والموارد المائية إلى جانب التعاون من الأجهزة المعنية بالدولة في مجال ترشيد استهلاك المياه العمل على اتباع أفضل النظم الزراعية الحديثة في الري.

وأضاف الدكتور سعد شبل أن جميع التقاوي الزراعية المتوفرة في الفترة الحالية تعد عالية الجودة لها قدرة كبيرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة الأمراض.

وأكد الدكتور سعد شبل أن مركز البحوث الزراعية قد أصدر تقرير يوضح فيه مساعي النهوض بزراعة محصول الأرز في جمهورية مصر العربية عن طريق برامج مدرجة إلى الفلاحين حول استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، والعمل على نشر أصناف زراعية غير مستهلكة للمياه.

وأضاف الدكتور سعد شبل أن مركز البحوث الزراعية قام على توعية جميع الفلاحين والمزارعين بالمعاملات وكذلك الممارسات الزراعية وطرق ري المحاصيل الزراعية، وأيضا بالعمل على تقديم جميع الإرشادات الزراعية والفنية حول طرق مكافحة الأمراض والآفات الزراعية.

كما قرر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بملاحقة جميع المخالفات الزراعية أصناف الأرز المخالفة الشرهة للمياه كأحد الحلول المطروحة من أجل ترشيد استهلاك مياه الري.

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