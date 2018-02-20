“التموين” توجه رسالة هامة للشعب المصري قبل شهر رمضان الكريم

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تابع موقع مصر إعلان محمد سويد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية حيث صرح أن وزارة التموين والتجارة تعمل خلال الوقت الراهن على الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وشدد محمد السويد على أن تجهيزات وزارة التموين والتجارة الداخلية تتم خلال الوقت الراهن على قدم وساق من جانب “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” بهدف العمل على توفير جميع السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين في جمهورية مصر العربية بأسعار تعد مناسبة إذا ما تم مقارنتها مع الأسواق التجارية الخارجية.

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ووجه محمد سويد رسالة هامة إلى المواطنين في جمهورية مصر العربية قبل دخول شهر رمضان المبارك حيث أن الشهر الكريم قائلاً “أوجه رسالة اطمئنان إلى جموع الشعب المصري، لا داع للقلق أو العمل على تخزين السلع الغذائية انتظاراً لشهر رمضان الكريم، ويمكن للمواطن أن يقوم بشراء السلع الغذائية خلال شهر رمضان بنفس أسعار اليوم بسبب سياسات تنظيم السوق التي تقوم على تحقيقها وزارة التموين والتجارة الداخلية”.

وقد أعلن محمد سويد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت تعليمات من قبل القيادات العليا في جمهورية مصر العربية على ضرورة العمل على توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك حيث أن هذا الشهر الفضيل يحظى بمكانة خاصة لدى جماهير الشعب المصري.

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