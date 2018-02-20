“المالية” تعلن عن تفعيل تقديم الإقرارات الضريبية “أون لاين”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “وزارة المالية المصرية” عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية “أون لاين”، ليعد هذا تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب المصرية.

وقد أعلنت وزارة المالية أن تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين سوف يساهم في التيسير على ممولي الضرائب، مما يعمل على تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في مؤشرات ممارسة الأعمال في التقارير التي تصدر عن “المؤسسات الدولية” المعنية بقياس التنافسية بين الدول ومدى قدرة الدول على جذب الاستثمارات الخارجية.

Advertisements

وأعلن التقرير الصادر عن “مصلحة الضرائب المصرية” عن الانتهاء مع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني مع مصلحة قاعدة بيانات ممولي الضرائب، وذلك عن طريق تسجيل تقديم الإقرارات الضريبية لحظياً بملفات الممولين.

وسوف يسمح هذا الإجراء في العمل على استخدام الخدمة الإلكترونية الجديدة خلال الأسبوع الحالي، وخلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي الذي سوف ينتهي للأفراد في الحادي والثلاثين من مارس القادم، وللشخصيات الاعتبارية “الشركات” في الثلاثين من أبريل القادم 2018.

وأوضح التقرير الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية ومن خلال قطاع المعلومات أن المصلحة تستعد من أجل إضافة مزيد من حزم الخدمات الهامة للممولين عبر الموقع الإلكتروني، وتشمل على كيفية الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل في “ضرائب الدخل” والتي يبلغ عددهم حوالي ثمانية مليون ممول.

وأضاف التقرير الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية أنه سوف يتم إتاحة خدمة تقديم “نموذج 41” الخاصة بنظام التحصيل الضريبي تحت حساب الضريبة الخاضع له العديد من شرائح الممولين، ومن المفترض أن يتم تقديم هذا النموذج كل ثلاثة أشهر.

أوضح التقرير أن مصلحة الضرائب المصرية تستعد من أجل تقديم خدمات أون لاين لفتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن يتم استكمال الإجراءات الورقية في وقت لاحق، وأكدت التقرير أن تقديم تلك الخدمات الإلكتروني إلى جموع المجتمع الضريبي.

وسوف يساهم الخدمة الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية عدد مرات تردد ممولي الضرائب على المأموريات حتى يقل عددها عن المتوسط العالمي، مما سيعمل على إتاحة وقت أكبر للممولين للتركيز في أعمالهم بدلاً من ضياعها في إنهاء المعاملات الحكومية الأخرى.

أشار تقرير مصلحة الضرائب أن قطاع المعلومات التابع للمصلحة قد قام بإصدار بطاقات ضريبية مميكنة بدلاً من البطاقات الورقية لعدد كبير من ممولي الضرائب، وخصوصاً للمتعاملين مع مصلحة الجمارك في نشاط الاستيراد والتصدير.

أقرا المزيد “البترول” تضع 3 شروط تنفيذية لاتفاق استيراد “دولفينوس” للغاز من إسرائيل