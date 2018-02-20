“التموين” بالتعاون مع الغرف التجارية تستعد لإقامة معرض “أهلاً رمضان”

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تابع موقع مصر 365 إعلان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية “محمد سويد” عن استعدادات الوزارة من أجل إقامة “معرض أهلاً رمضان”، وذلك في إطار تعاون “وزارة التموين والتجارة الداخلية” مع “الاتحاد العام للغرف التجارية” لترتيب مواعيد عقد لقاءات مع رؤساء الغرف التجارية من أجل تنظيم إطلاق فعاليات معرض “أهلاً رمضان”.

وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهدف من إقامة معرض أهلاً رمضان العمل على توفير جميع السلع الأساسية بأسعار منخفضة عن أسعار الأسواق التجارية.

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وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم في إطار تعاونها مع “الاتحاد العام للغرف التجارية” لإقامة فعاليات معرض أهلاً رمضان على جانب العديد من منافذ البيع التابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلاً رمضان التجارية سوف تحتوي على جميع أنواع السلع الأساسية الغذائية المرتبطة مع شهر رمضان الفضيل بأسعار مخفضة على الأسواق التجارية في الدولة المصرية.

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