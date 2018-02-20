“القابضة للأدوية” توقع بروتوكول تعاون لإنتاج أدوية للأورام بقيمة 30 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية “محمد ونيس” حول توقيع بروتوكول تعاون مع “صندوق دعم الدواء” من أجل إنتاج ثمانية مستحضرات دواء لعلاج الأورام بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثين مليون جنيه مصري.

وأعلن “محمد ونيس” خلال مشاركته في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أنه تم اعتماد ثمانية عشر مليون جنيه مصري من أجل البدء في التعامل الفوري بين الشركة القابضة للأدوية وبين “صندوق دعم الدواء” من أجل البدء في إنتاج ثمان مستحضرات أدوية للأورام.

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أوضح محمد ونيس أن ستمائة مستحضر طبي دوائي لشركات الدواء التابعة للشركة القابضة للأدوية قد خسرت خلال العام السابق 2017 ما يقارب من مائتين وثلاثين مليون جنيه مصري من إجمالي ألف ومائتين مستحضر طبي.

وأضاف محمد ونيس أنه بالنسبة فيما يتعلق بشركة القاهرة للأدوية وشركة سيد للأدوية جار العمل على دراسة ليتم نقلهما إلى خارج الكتلة السكنية، مع العمل على توفير التمويل اللازم من خلال بيع الأصول الغير مستغلة للشركة مثل العمل على استغلال الجزء القائم في مصنع أسيوط لطرحه في مجال الاستثمار العقاري وهناك موافقة مبدئية قد تم الحصول على عليها من محافظة أسيوط.

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