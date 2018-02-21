“البورصة” تحقق اليوم 2,2 مليار جنيه بقيمة التعاملات وارتفاع أسهم 71 شركة

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تابع موقع مصر 365 تباين المؤشرات الاقتصادية لسوق المال المصري عند إغلاق التعاملات المالية لليوم الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 وسط عمليات الشراء التي تمت من قبل صناديق ومؤسسات استثمارية عربية ومحلية والتي قابلتها عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب وسط تعاملات مالية سجلت حوالي 2,2 مليار جنيه مصري.

وفي ختام التعاملات اليوم المالية لسوق المال المصري سجلت أسعار أسهم واحد وسبعين شركة ارتفاع بعدما تراجعت أسعار الأسهم خمسة وثمانين شركة وحافظة اثنين وثلاثين شركة على استقرار أدائها المالي خلال تعاملات اليوم.

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وقد بدأ سوق المال المصري تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في جميع مؤشراته المالية، وقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0,34%، كما ارتفع مؤشر EGX 50 بنسبة 0,13%، فيما ارتفع مؤشر EGX 20 بنسبة 0,25%.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة بلغت 0,24%، وكذلك ارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0,16%، كما صعد مؤشر “بورصة النيل” أيضاً بنسبة 0,09%.

وارتفع أيضا مؤشرات هيئة سوق المال المصري في منتصف التعاملات اليومية ليستكمل المؤشر القيادي EGX 30 الصعود إلى المنطقة الخضراء مسجلاً 15,287,22 نقطة بنسبة مئوية 045%، لتسجل قيمة التداولات على 121,3 مليون ورقة مالية بما يعادل 284,997 مليون جنيه مصري.

كما صعد أيضا خلال تعاملات اليوم في سوق المال المصري مؤشر EGX 100 بنسبة 026% مسجلاً 2,052,42 نقطة، وسجل مؤشر النيل صعود بنسبة 024% بما يعادل 509,28 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX 70 بنسبة 0,05% مسجلاً 838,51 نقطة.

كما تباينت مؤشرات سوق المال المصري في نهاية جلسة التعاملات المالية اليوم الموافق الأربعاء حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند المنطقة الخضراء بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين، فيما ربح رأس المال السوقي مسجلا 406 مليون جنيه لتغلق عند مستوى 879,588 مليار جنيه.

كما صعد المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري EGX 30 بنسبة 0,17% ليغلق التعاملات اليومية لليوم عند مستوى 15244,5 نقطة، فيما سجل مؤشر الأوزان EGX 50 تراجع بنسبة 0,66% لهبط عند مستوى 2673,9 نقطة.

وسجل أيضا خلال التعاملات المالية اليوم للبورصة المالية المصرية مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 0,47%، ليتراجع عند مستوى 854,9 نقطة، فيما استقر مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً ليسجل 2047 نقطة.

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