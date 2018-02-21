تعرف على مميزات مراكز خدمات الاستثمار التي افتتحها اليوم الرئيس السيسي

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس هيئة الرقابة الإدارية “محمد عرفان” عن المميزات التي سوف توفرها الثلاث مراكز المخصصة لخدمات الاستثمار والتي تم افتتاحها اليوم من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وأعلن محمد عرفان في كلمته اليوم في حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً “إن المراكز الاستثمارية تتميز بمساعدة المستثمرين في العديد من الأمور التي تعمل على تقديم تسهيلات في الإجراءات للمستثمرين وهي العمل على تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين مكتب سجل تجاري الاستثمار بالقاهرة، وبين باقي مكاتب السجل التجاري بجميع أنحاء الدولة المصرية، والعمل على تمكين المستثمر من طباعة المستخرج من أي سجل تجاري بجمهورية مصر العربية”.

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وأضاف محمد عرفان أن المراكز الاستثمارية سوق تعمل على تقديم جميع أعمال الاعتماد والمراجعة من خلال موقع تقديم الخدمة، بالإضافة إلى العمل على القضاء على التزاحم وكذلك على تقليل زمن الانتظار مع فورية تقديم الخدمة”.

وأوضح محمد عرفان أن المراكز الاستثمارية سوف تعمل على إلحاق جهات جديدة وعديدة للعمل على تقديم خدماتها إلى سوق المال المصري، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأضاف محمد عرفان أن المراكز الاستثمارية سوف تعمل على توفير أدوات قياس مدى رضا العملاء عن تقديم الخدمات المقدمة، مع العمل على إتاحة دورات لتأسيس الشركات وإتاحة الفرص من أجل الحصول على خدمة التأسيس وسداد رسومها أون لاين عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار.

وأشار محمد عرفان من فوائد المراكز الاستثمارية هو العمل على الربط بين الجهات الخارجية من خلال العمل على إتاحة شاشة تستطيع الجهات التفاعل من خلالها مع “المنظومة الجديدة”، والعمل على إلغاء المعاينات المطلوبة من أجل العمل على فتح ملف تأميني للشركة والعمل على الربط الإلكتروني بين مكتب هيئة التأمينات المتمثل في “مركز خدمات المستثمرين” وبين المركز الرئيسي لهيئة التأمينات.

وأكد محمد عرفان على أهمية المراكز الاستثمارية في العمل على إتاحة التحصيل الإلكتروني لرسوم التأسيس من خلال استخدام “بطاقة الائتمان” من خلال نقاط البيع المتوفرة لدى جميع محامي التأسيس المتواجدين على المنافذ الأمامية لمركز خدمات المستثمرين، والعمل على توفير الخدمات المصرفية بفروع البنوك المتواجدة في صالة التأسيس.

وأشار محمد عرفان أن من أهمية العمل على تأسيس المراكز الاستثمارية هو العمل على تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات في نهاية شهر ديسمبر بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يتم إجراؤها خلال الوقت الحالي.

وأضاف محمد عرفان أن المراكز الاستثمارية يمكنها توقيع بروتوكول تعاون مع الجهات الخارجية المشاركة في تقديم الخدمات التأسيسية وكذلك العمل على تعديل الشركات في المركز من أجل تحقيق الربط الإلكتروني معها، إلى جانب العمل على توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار بهدف التعاون في العمل على تنفيذ الأرشفة الإلكترونية.

وأشار محمد عرفان أن المراكز الاستثمارية يمكنها إعادة هيكلة والعمل على تقييم أداء موظفي خدمة العملاء في العمل على إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين، إلى جانب تدريب العاملين على مهارات خدمة العملاء والمهارات الشخصية للتأكيد على مبدأ فكر رجال الأعمال.

وأوضح محمد عرفان أن المركز الاستثمارية سوف تعمل على إدراج نظام لشكاوى العملاء من أجل المساعدة في حل جميع شكاوى المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني، وصناديق شكاوى العملاء، إلى جانب مركز الاتصال والبريد العادي، إلى جانب إدراج رقم مختصر لتلقي استفسارات المستثمرين من خلال الرقم 16035.

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