الشفافية الدولية: مصر تتراجع للعام الثالث على التوالي في مؤشر مكافحة الفساد

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تابع موقع مصر 365 أظهر مؤشر مدركات الفساد خلال العام السابق 2017، والذي تم الإعلان عن نتائجها من قبل “منظمة الشفافية الدولية” مساء أمس الموافق الأربعاء الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري حيث تم الإعلان عن تراجع ترتيب الدولة المصرية في مؤشر مدركات الفساد خلال العام السابق.

وأعلنت منظمة الشفافية المهتمة بأمور مكافحة الفساد عن تدهور وضع جمهورية مصر العربية على مؤشر الفساد بدرجتين خلال العام السابق، حيث سجلت اثنين وثلاثين نقطة في مقابل أربعة وثلاثين نقطة خلال عام 2016.

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وهذا يدل على أن جمهورية مصر العربية قد تراجعت للعام الثالث مباشرة بعد أن حصلت على ستة وثلاثين درجة خلال عام 2015، وحصلت على أربعة وثلاثين درجة في عام 2016، وعلى اثنين وثلاثين درجة في العام السابق 2017، بعد أن حصلت على سبعة وثلاثين درجة خلال عام 2014، وارتفعت خلال عام 2013، 2012 إلى اثنين وثلاثين درجة.

كما اقتربت الدولة المصرية على درجة الدولة على مؤشر مكافحة الفساد الذي يتم من خلاله قياس مستويات النزاهة والشفافية سنويا في مختلف أنحاء العالم، ويدل رقم صفر على أن تلك الدولة هي أكثر فساداً وكلما اقتربت من مائة دل ذلك على زيادة النزاهة.

وقد احتلت جمهورية مصر العربية المركز المائة وسبعة عشر في مؤشر الفساد من بين مائة وثمانين دولة شملها المؤشر خلال العام السابق 2017، وكانت الدولة المصرية قد حصلت على المرتبة مائة وثمانية من أصل مائة وستة وسبعين في عام 2016.

وتسعى الحكومة المصرية إلى مكافحة الفساد في جميع الجهات، وقد أعلنت “هيئة الرقابة الإدارية” خلال الشهور السابقة عن ضبط عدد من المسؤولين الذي تم تورطهم في قضايا فساد ورشاوى وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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