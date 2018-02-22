“بنك مصر” يعلن عن خفض الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 0,75%

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن بنك مصر بخفض معدلات العوائد بنسبة 0,75 على حسابات التوفير، وتخفيض معدلات العوائد بقيمة واحد في المئة على الودائع بعد القرار الصادر عن “لجنة السياسات المالية في البنك المركزي المصري” بخفض أسعار الفائدة وذلك يوم الخميس السابق.

وقد تباينت أسعار الفوائد بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير حسب دورية العائد سواء كان عوائد شهرية أو عوائد ربع سنوية أو عوائد سنوية حيث انخفضت أسعار الفائدة على حسابات التوفير ذات الفوائد الشهرية إلى 11,5% بدلاً من فائدة بقيمة 12,25%.

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وقد سجلت الفائدة على الحساب ذو العائد الربع سنوي إلى نسبة 11,75% بدلاً من 12,50%، وقد سجلت الفائدة على الحسابات ذو العوائد السنوية 12% بدلا من نسبة 12,75%.

وتعمل خلال الوقت الراهن جميع البنوك المصرية على مراجعة أسعار الفائدة على الحسابات وكذلك على الأوعية الادخارية بعد القرار الصادر عن لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التي نصت على خفض أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة لأول مرة بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصرية، وقد تراجعت معدلات التضخم الاقتصادي لتسجل 17,75% على الإيداع، وسجلت النسبة على الإقراض حوالي 18,75%.

وقد أعلن بنك مصر، والبنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات الادخارية ذات الفائدة عشرين في المئة، وطرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد تصل إلى سبعة عشر في المئة على أن تكون مدة الشهادة سنة واحدة كما تم خفض “الشهادات الثلاثية” من نسبة 16% على نسبة 15%.

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