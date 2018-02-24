تغريدة “كايلي جينر” تؤدي إلى خسارة “سناب شات” 1,3 مليار دولار

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تابع موقع مصر 365 تراجع الأسهم المالية التابعة لشركة “سناب” التي تمتلك تطبيق “سناب شات” بنسبة مئوية تصل إلى 7,2% خلال تعاملات يوم الخميس السابق، وقد خسرت الشركة ما يقارب من 1,3 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية.

أسباب خسارة “سناب شات”

وتعود خسارة شركة سناب بسبب تغريده تم نشرها من قبل الفنانة الشهيرة الأمريكية “كايلي جينر”، لتفقد بعدها منصة سناب شات التي تعد من المنصات الرائدة في مواقع التواصل الاجتماعي بريقها على الأقل بالنسبة للفنانة “كايلي جينر” واختها الغير شقيقة “كيم كارداشيان” واللتان تعدان من الشخصيات المؤثرة جداَّ في وسائل الإعلام الاجتماعي بحسب ما أعلنت عنه الوكالة الإخبارية الأمريكية الشهيرة “بلومبرج”.

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تغريدة “كايلي جينر”

وقد رزقت “كايلي جينر” بطفلة حيث أوضحت أنها لن تفتح تطبيق سناب شات بعد الآن، وهلم توضح أسباب فعلها هل هو بسبب أمومتها الجديدة أم بسبب أنها مستاءة من التصميم الجديد الذي تم تطبيقه من قبل شركة سناب، إلا أن ردها أثار ردود مثيلة لها لعدد يصل إلى 24,5 مليون متابع لها.

آراء محللون وول ستريت عن انخفاض أسهم “سناب” بعد التصميم الجديد

وقد أعلن “محللون وول ستريت” يلاحظون في الفترة الأخيرة اتجاهات المشاركين في استخدام تطبيق سناب شات شاب بدأ يقل بعد أن تم إعادة تصميم المنصة التابعة له.

وأعلن “مارك ماي” وهو محلل اقتصادي مجموعة سيتي جروب أنه قد أشار إلى انخفاض قيمة الأسهم المطروحة للتداول خلال الوقت السابق بعد أن قفزت الأسهم بشكل كبير في الاستعراضات السلبية بعد إعادة تصميم تطبيق “سناب شات”، وأعلن عن توقعه أن تؤدي المراجعات إلى تراجع مشاركة المستخدمين، وهذا كله سوف يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالنتائج المالية.

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