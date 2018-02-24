“الهند” تعلن على إجراء تحقيقات لمكافحة إغراق المنتجات الصينية

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تابع موقع مصر 365 أعلنت دولة الهند عن إجراء تحقيقات من أجل مكافحة الإغراق ضد جميع المنتجات الصينية في القطاعات الاقتصادية التالية “قطاع المنسوجات، وقطاع الصلب، وقطاع المواد الكيماوية منذ بداية العام الحالي 2018.

وقد الخطوة التي حذر منها عدد كبير من خبراء المجال الاقتصادي من آثارها السلبية على دولة الصين، ولكنها سوف يكون لها تأثير إيجابي على الدولة الهندية، وأعلنت “وزارة التجارة الصينية” عبر مواقعها الإلكتروني على الإنترنت أن دولة الهند قد قامت بإجراء ثمانية تحقيقات في “مكافحة الإغراق” ضد السلع التي تصنيعها الدولة الصينية منذ بداية العام الجاري.

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وأعلن أحد الباحثين التابعين إلى مركز دراسات الصين والعولمة “هو ويوين” أن الهند قد قامت باتخاذ إجراءات عديد مسبقة من أجل مكافحة إغراق الدولة الصينية على مدار السنوات السابقة بسبب شعورها بالضغط الشديد من قبل منافسة الصناعات الصينية على صناعتها المحلية حيث أن القطاع الصناعي الهندي يشبه إلى حد كبير القطاع الصيني.

وأعلنت الصحيفة الصينية “جلوبال تايمز” أن قيمة التجارة الصينية مع الدولة الهندية قد حققت 84,41 مليار دولار خلال عام 2017، وقد بلغت الواردات الهندية ما يقارب من 16 مليار دولار أمريكي، وقد سجلت قيمة الصادرات الصينية نحو 68 مليار دولار أمريكي تبعاً للبيانات الصادرة عن “الإدارة العامة للجمارك الصينية” خلال الثاني عشر من يناير السابق 2018.

وأوضح خبراء الاقتصاد أن دولة الصين لم تسعى عمادة إلى العمل على تحقيق فائض تجاري مع الدولة الهندية، حيث أن دولة الهند لا يجب أن تلقي باللوم على المسؤولين في الدولة الصينية بسبب عجزها التجاري خلال العامين السابقين.

وقد أمر المسؤولين في الدولة الهندية بإجراء تحقيقات تجارية ضد المنتجات الصينية خلال عام 2016 وقد أسفرت التحقيقات التجارية ضد السلع الصينية حوالي واحد وعشرين تحقيق أكثر من أي دولة أخرى حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت حوالي عشرين تحقيق تجاري ضد السلع الصينية.

وقد حذر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة “جاو فنغ” خلال اجتماع قد تم عقده خلال شهر أغسطس السابق لعام 2017 من أن دولة الهند يجب أن تضبط النفس وتكون أكثر حذر في استخدام تدابير مكافحة الإغراق على أن يتم إجراء تحقيقات تبعاً لقواعد “منظمة التجارة العالمية”، وأكد أن تدابير “مكافحة الإغراق” قد تؤثر على التطور الطبيعي للعلاقات التجارية الهندية الصينية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في دولة الصين أن التبادل التجاري بين كل من الدولة الصينية والدولة الهندية قد يكون له تأثير سلبي محدد على دول الصينية، ولكنه سوف يكون له تأثير أكبر على دولة الهند، حيث أن الهند تعتمد بشكل أكبر على منتجات الدولة الصينية التجارية.

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