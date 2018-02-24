الإسكان: غداً بدء طرح كراسات المواصفات والشروط لمشروع إسكان المستقبل 3

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي المهندسة “نفيسة هاشم” عن قيام “حساب تمويل الإسكان الاقتصادي” بطرح عدد خمسمائة وأربعين وحدة سكنية في “مشروع إسكان المستقبل 3” القائم في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنظام القرعة العلنية ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الوزارة وبين “بنك التعمير والإسكان”.

شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع إسكان المستقبل 3

وقد أضافت ان من شروط حجز الوحدات السكنية مشروع إسكان المستقبل 3 الاقتصادي التالي إلا يقل سن الراغب في حجز الوحدة السكنية عن واحد وعشرين عاماً في نهاية فترة الحجز، ولا يحق للأسرة من زوجة أو زوج التقدم إلى حجز أكثر من وحدة سكنية، كام يشترط عدم سبق الأسرة الحصول على أي وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي للدولة المصرية أو الحصول على أي وحدة سكنية في مشروعات الإسكان سواء مشروع سكن مصر أو مشروع دار مصر.

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وأشارت نفسية هاشم أنه سوف يتم استقبال الراغبين في شراء كراسات المواصفات وشروط مشروع المستقبل 3 ابتداءً من الغد الموافق يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 خلال ساعات العمل الرسمية في “بنك التعمير والإسكان” من تمام الساعة الثالثة إلى تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأشارت أن فروع بنك الإسكان والتعمير التي سوف يكون متوفر فيها سحب كراسات المواصفات والشروط لمشروع إسكان المستقبل 3 القائمة في منطقة التجمع الخامس، وفي المقطم، وفي مصر الجديدة، والمعادي، والهرم، ومدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت المهندسة نفسية هاشم أنه سوف يتم استقبال الراغبين في حجز الوحدات السكنية في مشروع إسكان المستقبل 3 ابتداء من الغد الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 إلى يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر مارس القادم لعام 2018.

وأوضحت أن تقديم استمارة الحجز المرفقة مع كراسات المواصفات والشروط يعد تقديمها بعد استيفائها مع سداد المبلغ الخاص بجدية الحجز بفروع “بنك التعمير والإسكان”.

تصريحات نفسية هاشم عن مشروع إسكان المستقبل 3

وأوضحت المهندسة نفسية هاشم أن مشروع إسكان المستقبل 3 قد تم تنفيذها من قبل “حساب تمويل الإسكان الاقتصادي” في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى سبعة فدان، لتشمل على إقامة سبعة وعشرين عمارة بإجمالي عدد وحدات سكنية يصل على خمسمائة وأربعين وحدة سكنية بمساحات تبدأ من مائة واثنى عشر متر مربع إلى مائة وعشرين متر مربع.

وأشارت أن قيمة مبلغ جدية الحجز يصل إلى خمسين ألف جنيه مصري، وفي حالة الفوز بالوحدة السكنية يتم استكمال الرسوم قيمة عشرين في المئة من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، ويتم دفع باقي المبلغ عن طريق السداد الفوري أن عن طريق السداد لمدة خمس سنوات بدون فوائد على عشرة أقساط نصف سنوية أو عن طريق السداد عن طريق نظام التمويل العقاري في إطار التيسير على جموع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية في الدولة المصرية.

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