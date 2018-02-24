“الشرقية للدخان” تطلق ماراثون لتشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات

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تابع موقع مصر 365 قيام “الشركة الشرقية للدخان” والتي تعد أحد كبرى شركات قطاع الأعمال العام عن تنظيم “ماراثون رياضي” لتشجيع جميع المواطنين في الدولة المصرية على النزول للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة المقرر إقامتها خلال شهر مارس القادم لعام 2018.

ويأتي تنظيم “الشركة الشرقية للدخان” في إطار تعاونها مع “الاتحاد العام الرياضى للشركات” لإقامة ماراثون رياضي يحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقد انطلق الماراثون الرياضي من “بوابة المجمع الصناعي” التابع للشركة والقائمة في مدينة 6 أكتوبر بمشاركة عدد من العاملين بها.

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وقد تقدم الماراثون الرياضي للشركة الشرقية للدخان وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد العام الرياضى للشركات الدكتور “حسني غندر” ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الشرقية للدخان والعضو المنتدب بالشركة ووكيل الاتحاد العام الرياضى للشركات في القاهرة المحاسب “محمد عثمان هارون”.

وقام العديد من العاملين المشاركين في الماراثون الرياضي برفع “لافتات” تحث على الوعي الديمقراطي، وتعلن على الحقوق الدستورية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وتعلن عن تأييدها الكامل لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي للحصول على فترة رئاسية ثانية بسبب الإنجازات الكبرى التي تحققها السيد الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى وتحقيق الأمن والأمان للدولة المصرية واستكمالاً لمسيرة المشروعات التنموية المصرية.

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