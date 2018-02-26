مباشر: ارتفاع الدين الخارجي لمصر يستوجب الحيطة والحذر

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تابع موقع مصر 365 التقرير البحثي الصادر عن شركة مباشر للخدمات المالية الذي أكد على تحسن الأوضاع المصرية في مجال الائتمان في الأسواق الدولية و اقتراضها بتكلفة تعد أفضل بكثير من العام الماضي 2017، إلا أنه يظل هناك نسبة اقتراض خارجي للدولة المصرية، والذي يتطلب في نهاية الأمر أداء اقتصادي مرتفع من أجل الوفاء به والعمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادي في الأداء المالي وأداء الحساب الجاري، والتي تعد أمور هيكلية يتطلب إيجاد الحل لها جهد كبير ومتابعة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة مباشر أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية إلى تحويل الديون الخارجية من الآجال القصيرة إلى الآجال الطويلة، إلا أن ارتفاع قيمة الدين الخارجي بهذه الزيادة التي تعد مطردة أمر يستوجب الحيطة والحذر.

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وقد قامت شركة مباشر بإصدار مذكرة بحثية عنها اليوم الموافق يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أعلنت فيه “بالرغم من أن الدين الخارجي للدولة المصري يتم مواجهته خلال الفترة الحالية نحو الآجال الطويلة في مقابل الآجال القصيرة إلا أن ارتفاع قيمة الدين الخارجي بهذه الزيادة التي تطرأ عليه يعد أمر مستوجب للحيطة والحذر”.

وأعلنت شركة مباشر أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على الدين الخارجي للدولة المصرية حيث تزايدت قيمة الدين الخارجي لما يقارب الضعف خلال الخمسة سنوات المالية السابقة حيث ارتفع قيمة الدين الخارجي من اثنين وأربعين مليار دولار خلال عام 2011/ 2012 إلى واحد وثمانين مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018.

وأعلنت المذكرة البحثية الصادرة عن مباشرة أنه قد تم وضع دفعات أخرى قد تم استلامها تقدر بحوالي خمسمائة مليون دولار من “بنك التنمية الإفريقي”، بالإضافة إلى استلام اثنين مليار دولار كدفعة ثالثة من قرض “صندوق النقد الدولي” إلى جانب أخر إصدارات السندات الدولية، لذا يمكن الإعلان بأن قيمة الدين الخارجية للدولة المصرية قد ارتفعت عن 87,5 مليار دولار.

وأعلن شركة مباشر أنه على الرغم من أن نسبة الدين الخارجي إلى صافي الاحتياطات الدولية لا تزال إلى الوقت الراهن مرتفعة، وأن كانت قد بدأت في الانخفاض خلال الفترة السابقة إلا أنها تعد نسبة دين خارجي لصافي الإحتياجات الدولية الواحدة من بعض المؤشرات الاقتصادية التي تقوم بالعمل على قيام مدى كفاءة السيولة الدولارية للاقتصاد.

وأضافت المذكرة البحثية لمباشر عن تزايد قيمة الدين الخارجي للدولة المصرية والذي يزيد من احتمالية الهشاشة الخارجية والتي تعتمد على استدامة الدين الخارجي على العديد من العوامل ومنها معدلات نمو الإنتاج المحلي للدولة المصرية إلى جانب أداء الموازنة العامة للدولة المصرية والتدفقات المستدامة لرؤوس الأموال الخارجية بعيدة عن المديونيات.

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