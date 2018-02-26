محافظ القاهرة يطلق مبادرة “خليك زي آدم” بالجمالية

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تابع موقع مصر 365 إعلان محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” بإطلاق حملة “خليك زي آدم” في إطار التعاون القائم بين المحافظة بين مركز شباب الجمالية انطلاق الحملة الهادف إلى المحافظة على منطقة الجمالية والتي تعد من أهم المناطق الأثرية في محافظة القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة أن منطقة الجمالية تحتوي على العديد من المباني الأثرية التي تمثل تاريخ الدولة المصرية الحضرية على مر العصور، وأضاف المحافظ خلال تدشين فعاليات مبادرة “خليك زي آدم” أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى الأطفال وليس الكبار فقد حيث أنهم يعدون نواة المستقبل، وشدد على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم مبادرة خليك زي آدم.

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وأكد المحافظ أن مبادرة خليك زي آدم الهدف منها تعليم الصغار سوف يتبعه التزام الأشخاص الكبار بقواعد “النظافة العامة” من أجل الحفاظ على نظافة محافظة القاهرة وجمالها، وشد على أن المبادرة ليس الهدف الرئيسي منها هي إقامة الحفلات وإنما هدفها التوعية بأهمية نظافة المحافظة وتمنى تطبيق الحملة على جميع محافظات الدولة المصرية.

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