خسائر فادحة يتعرض لها سوق المال القطري اليوم

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تابع موقع مصر 365 هبوط سوق المال القطري بعد إغلاق تعاملات المالية اليوم الموافق يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 لتعمق الخسائر المستثمرين في البورصة القطرية.

وقد شهدت التعاملات المالية اليوم هبوط جماعي وخسائر كبيرة تعرضت لها الأسهم السوقية القطرية تقدر بحوالي 8,9 مليار ريال قطري، وقد تراجع مؤشر السوق العام القطري بنسبة 0.96 في المئة متدنياً إلى النقطة 8992,64 لتخسر ما يقارب من سبعة وثمانين نقطة مقارنة بتعاملات أمس الموافق يوم الأحد.

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وقد بلغت القيمة السوقية القطرية للأسهم ما يقارب من 478,04 مليار ريال بقيمة مئوية للتراجع تبلغ 1,8% عن قيمة التعاملات المالية التي تمت يوم الخميس السابق والتي حققت حوالي 486,97 مليار ريال لتفقد بذلك ما يقارب من 8’93 مليار ريال.

ومن أبرز القطاعات في السوق المالي القطري التي تراجعت هي قطاع البنوك فقد تراجع بنسبة مئوية تصل إلى 1,71 في المئة متأثراً بتراجع أحد عشر سهماً بتقدم سهم البنك الأهلي المصري الذي تصدر القائمة الحمراء بنسبة مئوية تصل إلى 8,57 في المئة، كما تراجع أيضا القطاع الوطني القيادي بنسبة 3,31%، كما تراجع قطاع النقل بنسبة 1,01% لتنخفض بذلك أسهم الخليج للمخازن وأسهم الناقلات بنسبة 1,19% ونسبة 3,15% على التوالي.

وقد هبط قطاع الصناعة في سوق المال القطري بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,54% لانخفاض العديد من الأسهم منها سهم الاسمنت الوطني بنسبة 7,54%، بسبب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية خلال العام السابق 2017، ليجري تعامل اليوم من خلال الجلسة على واحد وأربعين سهم تراجع فيه ثلاثة وثلاثين سهماً، بينما ارتفع تعاملات ثمانية أسهم فقط خلال جلسة تعاملات اليوم.

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