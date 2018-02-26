“الإسكان” تنفيذ مشروعات سياحية بسيناء بقيمة 5 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن مقترح من أجل إقامة المشروعات السياحية الهادفة إلى تنمية سيناء ومن أبرز المناطق المستهدفة للتنمية منطقة رفح، ومنطقة العريش، ومنطقة بئر العبد، ومنطقة شرق بورسعيد بقيمة إجمالية للاستثمارات تقدر بحوالي خمسة مليارات جنيه مصري.

وأعلن الوزير عن توقعه أن توفر تلك المشروعات السياحية بسيناء ما يقارب من سبعة وثلاثين ألف فرصة عمل على جانب العمل على تنفيذ مشروعات لوجستية وتجارية في المناطق التالية “منطقة بئر العبد، والعريش، والجفجافة، وشرق بورسعيد”.

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وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم خلال الفترة الحالية العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في مدن محافظة شمال سيناء وتقوم “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” بتمويل المشروعات في سيناء وبالتحديد في مناطق “النخل، والشيخ زويد، والحسنة، وبئر العبد” والعمل على تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب إقامة العديد من مشروعات المواصلات والنقل والطرق، وإقامة أنفاق في أسفل قناة السويس البحرية.

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