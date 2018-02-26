القابضة للصناعات الغذائية: لن نستورد ياميش بسبب ارتفاع سعر الدولار هذا العام

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية” عن إعدادها لخطة من أجل استقبال شهر رمضان الكريم خلال العام الجاري 2018، على أن يتم توفير جميع السلع الغذائية الأساسية في إطار الخطة المستهدفة لتشديد الرقابة على الأسواق التجارية، إلى جانب العمل على تنظيم العديد من الأسواق والمعارض التجارية الخاصة بتوفير السلع الغذائية بأسعار تعد منخفضة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء فهمي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في العمل على تجهيز المعارض التجارية تحت مسمى “أهلا رمضان” في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة بين “الاتحاد العام للغرف التجارية”.

Advertisements

وأوضح الدكتور علاء فهمي أن الهدف من المعارض العمل على طرح جميع السلع الغذائية إلى المواطنين في الدولة المصرية بأسعار منخفضة، وأكد على أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” لن تقوم هذا العام باستيراد الياميش بسبب ارتفاع سعر الدولار بالإضافة على أن هناك مخزون من الياميش من العام السابق 2017، وأشار أن الشركة تضع من ضمن خطتها العمل على توفير السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصرية.

وأكد أن الشركة قد تعاقدت على استيراد كميات من اللحوم السودانية حتى عام 2019، ومن المقرر أن يتم عرض تلك اللحوم على أن يكون سعر الكيلو خمسة وثمانين جنيه، وسوف يتم طرحها في جميع المنافذ التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

أقرا المزيد “الإسكان” تنفيذ مشروعات سياحية بسيناء بقيمة 5 مليار جنيه