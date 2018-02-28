التموين تدشن قافلة سلع غذائية وخضروات إلى أهالي شمال سيناء

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التكليف الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور “علاء فهمي” بالعمل على تسيير قافلة ضخمة من الخضروات والسلع الغذائية الأساسية ليتم عرضها بسعر التكلفة في جميع الأسواق التجارية في محافظة شمال سيناء.

وتم تنظيم قافلة السلع الغذائية والخضروات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والقوات المسلحة المصرية ومحافظة شمال سيناء، وقد أعلنت وزارة التموين عن احتواء القافلة الغذائية على كميات ضخمة من الزيت والأرز والصلصة والمكرونة إلى جانب الجبن، واللحوم والألبان والدواجن والزبادي والخضروات مثل الكوسة والبصل، والطماطم، والخيار، والجزر والبازلاء وغير غير من المواد الغذائية.

Advertisements

وقد رافق قافلة المواد الغذائية رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة “جمال الشرقاوي” ورئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية “مجدي الحسني” وقد كلف الدكتور علي المصيلحي “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” والشركات التابعة لها بالعمل على استمرار توفير جميع احتياجات محافظة شمال سيناء من السلع الأساسية الغذائية، ومساعدة القطاع الخاص لتدبير الخضروات الطازجة والألبان بالكميات المناسبة.

أقرا المزيد الاستثمار: مصر سجلت المركز 15 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017