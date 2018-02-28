وزيرة الاستثمار: حصة الوجه القبلي من مساعدات التنمية بلغت 43% خلال 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” عن تصدر محافظات الوجه القبلي لجمهورية مصر العربية من الحصول على مساعدات التنمية الرسمية في الدولة بنسبة تقارب من ثلاثة وأربعين في المئة.

وأضاف الدكتورة سحر نصر أن المحافظات الحضرية الأخرى في الدول المصرية تقدر نسبة مساعدات التنمية لها حوالي قيمة 27%، ثم تليها محافظات الوجه البحري بنسبة مئوية تصل إلى واحد وعشرين في المئة، ثم تأتي المحافظات الحدودية بنسبة تعد ضئيلة جداَّ تصل إلى تسعة في المئة.

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وأضاف وزيرة الاستثمار والتنمية أن مساعدات التنمية أغلبها يتم توجيها إلى قطاع الكهرباء في الدولة المصرية بنسبة تصل إلى ثلاثين في المئة، وأضافت أن التقرير السنوي للوزارة خلال عام 2017 والذي تم إصداره تحت عنوان “الاستثمار في التنمية” والذي تم رصد أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام السابق ومنها دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الاستثمار لتصبح كيان واحد.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة قد اعتمدت الخطة الاستراتيجية الهادف إلى الارتقاء بالأداء العام، ومنها العمل على وضع هيكل تنظيمي جديد يهدف إلى العمل على تطوير شامل في أسلوب العمل داخل جميع القطاعات المختلفة، وقد عملت الوزارة على تحقيق مناخ استثماري يعمل على دعم النمو الاقتصادي الشامل، من خلال إدراج مزيد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية على تحسين الخدمات الحكومة، وأضافت الوزيرة على ضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية، والعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع مجال ريادة الأعمال في الدولة المصرية.

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