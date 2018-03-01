“الإسترليني” يسجل أدنى مستوى له خلال تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 هبوط “الجنيه الإسترليني” خلال التعاملات المالية اليوم الخميس الأول من شهر مارس لعام 2018 إلى أدنى مستوى له خلال مدة السبع أسابيع الماضية مقابل العملة الأمريكية الدولار، مما أدي إلى زيادة إقبال جموع المستثمرين على بيع “الجنيه الإسترليني” بسبب القلق لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج الدولة البريطانية من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر.

وسوف تعلن رئيسة وزراء الدولة البريطانية “تيريزا ماي” عن كيفية العمل على إبقاء التجارة مفتوحة بين جميع مناطق الدولة البريطانية مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد أجراء مناقشات على مدار يومين مع كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي “ميشيل بارنييه”

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ولم يتم تحقيق أي محادثات بشأن خروج الدولة البريطانية من دول الاتحاد الأوروبي إلى الوقت الراهن وهو ما كان له أكبر الأثر السلبي على العملة البريطانية “الجنيه الإسترليني”.

وقد انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0% ليسجل 1,3712 دولار أمريكي ليعد بذلك هبوط في أداء العملة البريطانية مقابل تعاملاتها أمام العملة الأمريكية منذ 12 من شهر يناير السابق لعام 2018، وقد تعافت قليلا العملة البريطانية في ختام التعاملات المالية اليوم لتسجل 1,3751 دولار أمريكي.

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