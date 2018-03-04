“قابيل” يعلن “العمل الدولية” قدمت شهادة بتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” عن الحصول على الموافقة المبدئية من قبل “منظمة العمل الدولية” على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأشار وزير التجارة والصناعة أن هذا القرار سوف يساهم في رفع أسم الدول الدولة من قائمة “الدول المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية” وعلى رأسها الشركة العالمية ديزني.

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وأعلن المهندس طارق قابيل أن قرار منظمة العمل الدولية يأتي في إطار جهود المباحثات المكثفة التي تم إجرائها خلال لقائه في الأسبوع السابق مع مدير عام منظمة العمل الدولية “جاي رايدر” في مقر المنظمة القائمة في العاصمة السويسرية جنيف، حيث تم التأكيد على التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات العمالية النقابية.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية تربطها علاقات وثيقة مع “منظمة العمل الدولية” والتي امتدت إلى أكثر من اثنين وثمانين عاماً منذ انضمام الدولة المصرية لعضوية منظمة العمل الدولية حيث صادق الدولة المصرية إلى الوقت الراهن على ثمان اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.

وأوضح طارق قابيل أن الحكومة المصرية قد تمكنت خلال شهر يوليو السابق لعام 2017 من رفع اسم الدولة المصرية من قائمة الدول المحظور عليها استخدام علامة الشركة العالمية ديزني وذلك لمدة ستة أشهر استثنائية كمرحلة أولى، وأوضح أن الجهود المصرية تهدف إلى تحقيق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي كانت السبب للتوصل إلى هذه القرار وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لجميع جهات التقييم الدولية وعلى قائمتها “البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي”.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن استكمال البرنامج في الدولة المصرية يعد شهادة دولية من قبل “منظمة العمل الدولية” التابعة إلى منظمة الأمم المتحدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتشريعية والعمالية في الدولة المصرية، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية.

وأضاف طارق قابيل أن برنامج العمل الأفضل في الدولة المصرية يتم تطبيقه في عدد من الدول العالمية والتي شهدت مضاعفة لصادراتها ومنها فيتنام وإندونيسيا، وبنجلاديش، والأردن.

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