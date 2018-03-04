“شركات السياحة” تنظيم مؤتمر لعرض إنجازات الرئيس ودعمه لفترة ثانية

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تابع موقع مصر 365 استعدادات “غرفة القاهرة التجارية” المتمثلة في شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران لتنظيم مؤتمر تبدأ فعاليته غداً الموافق الاثنين الخامس من شهر مارس الجاري لعام 2018 تحت عنوان “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” ليتم من خلال المؤتمر عرض إنجازات رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية المنتهية وإعلان الشعبة عن دعمها للرئيس لفترة رئاسية ثانية.

وأعلن رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربي إن المؤتمر يستهدف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل العمل على استمرار استقرار الدولة المصرية ومساندة الاقتصاد المصري وتطويره وتنميته.

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وأضاف المهندس إبراهيم العربي أن فعاليات المؤتمر سوف تتضمن عرض المشروعات التي تم البدء في تنفيذها خلال عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأضاف أن تلك المشروعات من المنتظر أن تكون قاعدة هامة جداَّ لاقتصاد الدولة المصرية القومي والعمل على تنميته من خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلى توفير فرص عمل عديدة للشباب المصري والعمل على إيجاد حلول لمشكلة البطالة.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن المشروعات القومية التي قد تم البدء في تنفيذها تهدف إلى تحقيق زيادة في الإنتاج المصري الذي تستهدفه الدولة المصرية وهو الاتجاه نحو التصنيع والإنتاج وتقليص حجم الاستيراد بشكل تدريجي وفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المصرية المحلية.

وأعلن رئيس شعبة أصحاب شركات السياحة والطيران في غرفة القاهرة التجارية “فتحي غازي” أن المؤتمر سوف يشارك فيه لفيف من أصحاب شركات السياحة والمهتمين بانتخابات الرئاسة المصرية القادمة إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي ائتلاف دعم مصر من أجل توضيح إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الأولى من المشروعات القومية المختلفة.

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