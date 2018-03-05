المصري السعودي: زيارة ولي العهد لمصر تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو مجلس الأعمال المصري السعودي “وليد هلال” حيث أكد أن زيادة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي إلى الدولة المصرية جاءت في التوقيت المناسب لتؤكد على المصالح المشتركة بين الدولة المصرية والدولة السعودية وتعمل على تعزيز التعاون بكافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح وليد هلال أن الانعكاسات الإيجابية لهذه الزيادة الهامة لولي العهد السعودي سوف تظهر قريبا على القطاع الاقتصادي وخصوصاً القطاع الاستثماري، وسوف تعمل على فتح الطريق أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين للاستثمار في كلا البلدين بشكل أكبر وأوسع وتقديم المزيد من التسهيلات للعمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة.

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وأوضح “وليد هلال” أن قطاع البتروكيماويات سوف يكون صاحب النصيب الأوفر من الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة القليلة القادمة حيث حققت الدولة السعودية إنجازات في قطاع البتروكيماويات، وسوف تتصدر دول العالم في هذه الصناعة، وهذا يتيح إلى المستثمر المصري الاستفادة من الخبرات السعودية، وأكد أن هناك مشروعات مشتركة تقوم بإعدادها وزارة البترول المصرية.

وتعد السعودية هي ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية بعد دولة الإمارات العربية بإجمالي مساهمات تصل إلى 6,200 مليار دولار أمريكي ويتصدر القطاع الصناعي الاستثمارات السعودية بنحو اثنين مليار دولار.

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