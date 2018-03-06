رئيس بنك القاهرة يعلن بيع 300 شهادة أمان خلال 48 ساعة

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أعلن رئيس بنك القاهرة طارق فايد عن بيع شهادة أمان المصريين بنحو ثلاثمائة شهادة منذ يومين من طرح الشهادة في بنك القاهرة إلى جانب ثلاثة بنوك مصري أخرى وهي بنك مصر، والبنك الزراعي، وبنك القاهرة، وأكد أن الشهادات التي تم بيعها في البنك تراوحت ما بين خمسمائة جنيه مصري إلى ألفين وخمسمائة ألف جنيه مصري.

وأكد رئيس بنك القاهرة أن الإقبال على شراء شهادة أمن المصريين كان في المناطق النائية والمناطق الشعبية والريفية، ومن المرجح أن تقترب حصيلة البيع خلال اليومين القادمين إلى مليوني جنيه مصري.

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وأشار طارق فايد أن عملية الإقبال على شهادة أمان المصريين له مردود إيجابي في ظل وجود توقعات بزيادة أعداد بيع شهادة أمان المصريين مما يؤكد على ثقة المواطنين المصريين البسطاء وكذلك الفئات المهمشة في الخدمات المالية والمصرفية والتعامل بطريقة رسمية مع الجهاز المصرفي.

وأعلن رئيس بنك القاهرة إن شراء شهادات أمان له بعدين أولهما تشجيع المواطنين المصريين على الادخار، والبعد الثاني هو تغطية تأمينية جديدة لمن هم في خارج التغطية وخصوصاً من العاملين في المجال الزراعي والمرأة المعيلة إلى جانب العاملين في القطاع الصناعي.

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