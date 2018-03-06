“غرفة التطوير العقاري” تطالب بوقف تطبيق القيمة المضافة على وحدات المولات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وكيل غرفة التطوير العقاري المهندس “أمجد حسنين” حيث أوضح أن الغرفة تعمل على دراسة البيروقراطية في التعامل مع المطورين العقاريين والمعوقات التي تواجههم ابتداء من العقبات التي تواجههم مع صغار الموظفين من أجل العمل على إيجاد حلول لتلك المعوقات حيث أنها تؤثر على قطاع الاستثمار العقاري في الدولة المصرية.

وأشار أمجد حسنين أن غرفة التطوير العقاري قد جددت مطالبتها من أجل وقف تطبيق “القيمة المضافة” على الوحدات التجارية والإدارية داخل المولات والتي طالبت وزارة المالية المصرية بسدادها تلك الضريبة بمخالفة القانون المصري والتي تضمنت إعفاءات من قانون ضريبة القيمة المضافة باستثناء المباني الغير سكنية والمباني السكنية.

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وأكد على أن غرفة التطوير العقاري تتواصل مع المؤسسات والجهات الحكومية من أجل متابعة صياغة اللائحة التنفيذية وإجراء تعديلات على قانون منح الاقامة المؤقتة للأجانب في مقابل شراء عقار بالعملة الأمريكية الدولار في الدولة المصرية والذي وافق مجلس الوزراء عليها خلال العام السابق 2016.

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