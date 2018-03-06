تراجع سعر صرف الدولار في ظل أزمة “الحرب التجارية المرتقبة”

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تابع موقع مصر 365 تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات المالية التي تمت اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 مع تواصل مخاوف من “الحرب التجارية” إلى جانب حالة الترقب إلى تصريحات المسؤولين العاملين في مجال السياسة النقدية.

وقد تم توقيع “مذكرة بحثية حديثة” عن تضرر شركات السيارات الأمريكية من رسوم الجمارك التي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرضها على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من الألومنيوم والصلب.

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وقد أعلن الرئيس الأمريكي عن تهديده لكل من دول الاتحاد الأوروبي والصين بالرد بالمثل على أي قرار رسمي دولي من شأنه فرض رسوم على الواردات في حالة من الترقب والقلق من نشوب حرب تجارية عالمية قريبا، ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم بيانات اقتصادية عن طلبيات للمصانع الأمريكية كما يتحدث عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0,5% لتصل إلى 1,2405 دولار أمريكي، كما انخفضت سعر العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بشكل طفيف بنسبة 0,05% إلى 106,1 ين ياباني، وقد هبط أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0,4% ليسجل 1,3905 دولار أمريكي.

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