الذهب يرتفع بمعدل 3 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات المسائية اليوم الموافق الثلاثاء السادس عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 بنحو يتراوح ما بين اثنين إلى ثلاثة جنيهات في العيار الواحد.

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو سبعمائة وخمسة وأربعين جنيه مصري، وسجل عيار الذهب 21 مبلغ ستمائة واثنين وخمسين جنيه مصري، وسجل عيار الذهب 18 سعر خمسمائة وتسعة وخمسين جنيهاً للجرام الواحد أما سعر عيار الذهب 14 فقد سجل نحو أربعمائة وخمسة وثلاثين جنيه .

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كما ارتفع أيضا سعر الجنيه الذهب على نحو خمسمائة ومائتين وستة عشر جنيه للجنيه الواحد، وقد ارتفعت أيضا سعر أوقية الذهب على نحو ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرين دولار أمريكي.

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