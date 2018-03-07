“الاستثمار” مصر تسلمت مليار دولار من قرض البنك الدولي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تسلم الدولة المصرية اليوم الموافق الأربعاء مليار دولار أمريكي لتعد بذلك هي الشريحة الأخيرة من القرض الدولي من البنك الدولي التي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قائلة “تم تحويل اليوم مليار دولار من البنك الدولي”، وأضافت أن جمهورية مصر العربية قد تلقت أيضا مائة وخمسين مليون دولار من مجموعة الدول الكبرى السبع دون توضيح أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هذا المبلغ.

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وأعلنت سحر نصر قائلة “خلال الأسبوع السابق تم تحويل مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي من الدولة الألمانية، ومائة وسبعين مليون دولار من الدولة الفرنسية من أجل دعم الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية”.

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