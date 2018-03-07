“العجز التجاري الأمريكي” يرتفع لأعلى مستوى له خلال يناير 2018

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع ميزان العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات مضت خلال شهر يناير السابق لعام 2018، وقد اتسع العجز التجاري المسجل مع الدولة الصينية بشكل حاد، مما ينبئ بأن السياسات التجارية التي يقوم بانتاجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار “أمريكا أولاً” من المستبعد من وجهة نظر الخبراء أن يكون لها تأثير ملموس على العجز التجاري.

وقد ارتفع ميزان العجز التجاري بعد عام من تولي الرئيس الأمريكي، وأوضح دونالد ترامب قائلاً “إن بلاده تتعرض للاستغلال من قبل شركائها التجاريين”، وقام بفرض رسوم على استيراد الحديد والألومنيوم في إطار ممارسته لبعض الإجراءات لحماية الصناعة المحلية الأمريكية.

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واشعلت تلك الإجراءات الهادفة إلى حماية الصناعة الأمريكية شرارة المخاوف من نشوب حرب تجارية، وأعلنت وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة خمسة في المئة لتسجل 56,6 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر لعام 2008.

أعلن خبراء الاقتصاد عن توقعاتهم بزيادة قيمة العجز التجاري الأمريكي لتسجل 55,1 مليار دولار ويعود جزء من عجز الميزان التجاري إلى شهر يناير السابق لعام 2018 بسبب زيادة أسعار السلع الأولية.

كما ارتفع قيمة العجز التجاري مع دولة الصين وهي تعد قضية حساسة سياسية بنسبة 16,7% ليسجل 36 مليار دولار مسجله أعلى مستوياتها منذ شهر سبتمبر لعام 2015، كما ارتفع عجز الميزان التجاري مع دولة كندا بنسبة خمسة وستين في المئة.

وأعلن دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة من شهر يناير السابق من فرض رسوم على الألواح الشمسية التي يتم استيرادها وكذلك على غسالات الملابس الكبيرة، في نهاية الأسبوع السابق أعلن أنه سوف يتم فرض رسوم على استيراد بنسبة خمسة وعشرين في المئة على الصلب، كما طالب بفرض رسوم على استيراد الألومنيوم بنسبة عشر في المئة من أجل حماية المنتج الأمريكي المحلي.

وهناك العديد من المخاوف بسبب فرض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية والتي قد تهدد محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والتي تسمى “نافتا” التي تم عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وقد أمر الرئيس الأمريكي بإعادة التفاوض على تلك الاتفاقية بما يتيح يمكن الولايات المتحدة من الحصول على شروط أفضل.

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