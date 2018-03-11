المصليحي: يؤكد على ضرورة إقامة بورصات سلعية بالمحافظات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” عن مساعي إقامة نقاط من أجل تداول السلع بشكل رسمي في جميع محافظة جمهورية مصر العربية لمكافحة الهدر والفاقد بالإضافة إلى القضاء على العشوائية في تداول السلع داخل الأسواق التجارية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي على أهمية التعاون والتنسيق مع المحافظين في مجال اختيار الأماكن المناسبة في كل محافظة لإقامة بورصات سلعية تعمل على تنظيم عملية تداول السلع وضبط الأسعار تبعاً القوة الشرائية القائمة على سياسة العرض والطلب.

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وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة التوسع خلال العام الراهن 2018 بإقامة نقاط من أجل توزيع السلع الأساسية في جميع المحافظات المصرية وخصوصاً في الأماكن النائية مثل النجوع والقرى من أجل ضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين داخل الدولة المصرية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي على أهمية العمل على ربط المنتج والمصنع بالمستهلك داخل الأسواق التجارية المصرية والعمل على تقليص المسافة بينهما من خلال القضاء على عشوائية تداول السلع بين المستهلك والمنتج بما يحقق ضبط آليات الأسعار داخل الأسواق التجارية تبعاً لآليات العرض والطلب ومنع أي ممارسات احتكارية.

وجاء تلك التصريحات خلال المؤتمر التنسيقي الأول لجهاز تنمية التجارة الداخلية بمشاركة “الجامعات المصرية” من أجل العمل على تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية في الدولة المصرية والاستفادة من خبراء الأكاديميين بالجامعات المصرية في عملية تطوير الاقتصاد والأداء.

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