شعبة مواد البناء: انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت بتشغيل “المصنع الجديد”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني والذي أكد على انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأيام القليلة القادمة مع افتتاح مصنع أسمنت بني سويف الجديدة.

وجاءت تلك التصريحات في البيان الصادر عن “رئيس شعبة مواد البناء في غرف القاهرة التجارية” اليوم الموافق الاثنين حيث أكد أن مصنع أسمنت بني سويف الجديد التابع إلى الدولة المصرية سوف يقوم بإنتاج عشرين ألف طن من الأسمنت يومياً، من خلال ست خطوط لإنتاج الإسمنت بسعر الطن سبعمائة وخمسين جنيه مصري وهو ما يعني أن أسعار الأسمنت خلال الفترة القادمة سوف تنخفض بشكل كبير فور طرح إنتاج المصنع الجديد في أسواق مواد البناء المصرية.

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ويجدر هنا الإشارة أن أسعار الإسمنت قد ارتفعت مع بداية شهر مارس الجاري 2018 بنحو مائتين وخمسين جنيه في الطن الواحد ليسجل سعر طن الأسمنت حوالي ألف ومائة جنيه مصري عند أعلى مستوى له.

وقد أكد تجار مواد البناء أن ارتفاع أسعار الأسمنت يعود بسبب توقف إنتاج “شركة العريش” بسبب العملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تتم في سيناء خلال الفترة الراهنة مما أدى إلى تقليل كمية المعروض من الأسمنت إلى جانب أزمة اعتصام عمال الشركة القومية للأسمنت.

كما يذكر أحمد الزيني قد فاز اليوم برئاسة شعبة مواد البناء لدورة جديدة تبدأ خلال الشهر الجاري ولمدة أربع سنوات قادمة، وتم اختيار كل من وجدي شحاته وحمدي رضيوي نائبين لرئيس الشعبة، وتم اختيار سكرتير عام الشعبة عادل جابر بالتزكية ودون اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

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