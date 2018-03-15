إطلاق حملات ميدانية توعوية في اليوم العالمي لحقوق المستهلك

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تابع موقع مصر 365 احتفال “جهاز حماية المستهلك” اليوم الموافق الخميس الخامس عشر من شهر مارس الجاري باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك، وأعلن عاطف يعقوب أن الاحتفال خلال عام 2018 الجاري يتضمن قيام الجهاز بإطلاق حملات توعية ميدانية للمستهلكين للتعرف بحقوقهم التي تضمنها القانون المصري.

كما أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحملات التوعية سوف تتضمن تعريف المستهلكين بكيفية الوصول شكاويهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك أو إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات أو في حالة عدم مراعاة مصالح المستهلكين وحقوقهم وذلك عن طريق الخط الساخن على الرقم التالي “19588” أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال التطبيق الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية.

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وأعلن عاطف يعقوب أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك لهذا العام سوف تتم تحت شعار “نحو تجارة إلكترونية عادلة” من أجل العمل على تعزيز حقوق المستهلكين في واحدة من أكبر مجالات التطوير الحالي من أجل شراء السلع وكذلك المنتجات عبر مواقع الإنترنت.

وأشار أن الشراء عبر المواقع الإلكترونية قد أسهم بشكل كبير في تغيير طريقة الاستهلاك العادي للخدمات والسلع بعد أن أصبح بمقدور أي شخص عن طريق الإنترنت الدفع والحصول على الخدمة أو السلعة.

وأكد عاطف يعقوب على الرغم من العديد من المميزات التي تقدمها التجارة الإلكترونية للمستهلكين عن طريق سهولة الحصول على السلع والخدمات إلا إنه في الوقت نفسه قد وضعت على المستهلك المصري أعباء جديدة إضافية ومنها ضرورة التأكد من الدخول عبر المواقع الآمنة حتى لا يتعرض لحوادث سرقة البيانات أو سرقة الحسابات المصرفية عبر عملية الشراء من المواقع الإلكترونية، وكذلك العمل على توفير خدمات الاستبدال والاسترجاع تبعاُ للقوانين في حالة وجود عيوب في المنتجات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحملات الميدانية التي سوف يطلقها الجهاز سوف تتركز على تقديم النصائح الهامة لجموع المستهلكين وخصوصاً للشباب والذين يعدون أكثر الفئة استعمالاً للتجارة الإلكترونية داخل الدولة المصرية.

ويجدر هنا الإشارة أن جميع أنحاء العالم تحتفل سنوياً اليوم العالمي لحقوق المستهلك في يوم الخامس عشر من شهر مارس من كل عام ويعد تقليد تم اتباعه منذ عام 1983، وجاء تخليداً لذكرة خطاب جون كينيدي الرئيس الأمريكي أمام مجلس النواب لعام 1962 والذي أكد فيه أن المستهلكين هم أكبر تجمعات اقتصادية لأول مرة لها تأثير إيجابي أو سلبي على جميع القرارات الاقتصادية الحكومية وكذلك قرارات القطاع الخاص.

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