مدبولي: تكلفة منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة تكلف 3 مليارات دولار

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي حيث أعلن أن مشروع المنطقة التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مشروع إقامة مركز المال والأعمال تم إقامته على مساحة مائة وأربعة وعشرين فدان.

وأضاف أنه خلال عمليات الحفر من أجل وضع حجر الأساس للمشروع اليوم الموافق الأحد الثامن عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 إن استثمارات المنطقة التجارية بلغت حوالي ثلاثة مليارات دولار بالتقريب وقد تم تنفيذها من قبل شركة صينية تسمى cscec.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي قائلاُ “من الطبيعي أن يستغرق مدة المشروع ما بين خمسة إلى سبع سنوات إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد كلف بضرورة الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة سنوات فقط.

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