4 بنوك تعلن عن حصيلة طرحها لشهادة أمان التي تقرب من نصف مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 تحقيق البنوك الأربعة التي قامت بطرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ما يقارب من 490,3 مليون جنيه مصري منذ طرحها قبل أسبوعين.

وقد بدأت البنوك الأربعة بطرح شهادة أمان المصريين وهم “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري” بطرح شهادة التأمين بناء على مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة التأمين على العمالة الموسمية والمؤقتة.

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واحتل بنك مصر قائمة البنوك الأربعة حصيلته من بيع الشهادات والتي بلغت 443,8 مليون جنيه مصري من إجمالي 291,6 ألف عميل، بحسب البيانات التي أعلنها نائبة رئيس بنك مصر “سهر الدماطي”.

وأعلن نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح أن البنك قد قام ببيع اثنى عشر ألف شهادة أمان المصريين بقيمة سجلت ما يقارب من عشرين مليون جنيه للأفراد خلال الأسبوعين من طرح شهادة التأمين.

وأضاف أن هناك شركات وقطاعات عديدة قد طلبت من البنك الأهلي المصري بإصدار شهادة أمان المصريين للعاملين بها وجاري التنسيق مع تلك الجهات ليتم إصدار الشهادة بشكل جماعي.

وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري “السيد القصير” أن البنك قد قام ببيع أكثر من خمسة عشر ألف شهادة أمان المصريين بقيمة إجمالية تجاوزت 18,5 مليون جنيه مصري منذ أن تم طرح الشهادة قبل أسبوعين، وأضاف أن الشهادة قد خطت بإقبال كبير من فئة السيدات حيث استحوذت المرأة على نسبة ثلاثين في المئة من إجمالي حصيلة مبيعات البنك من شهادة أمان.

وقد أعلن بنك القاهرة عن بيعه ما يقارب من ستة آلاف شهادة بقيمة ثمانية مليون جنيه مصري تبعاً للتصريحات التي أعلنها رئيس بنك القاهرة طارق فايد، وأضاف أن الشهادة قد لاقت إقبال شديد في محافظات الصعيد حيث تم ترويج الشهادة بين عملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر خلال الأيام الحالية.

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