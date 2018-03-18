انخفاض سعر الفول والعدس بقيمة 10 جنيه للكيلو وتراجع سعر السكر

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تابع موقع مصر 365 انخفاض أسعار بعض من السلع الأساسية ومنها الفول والعدس حيث انخفض سعر الكيلو في كلاً منهما عشرة جنيهات مصرياً تبعاً لأسعار السلع الرئيسية التي تم الإعلان عنها من قبل موقع مجلس الوزراء المصري.

وقد تراجع أيضا سعر كيلو السكر بقيمة 4,5 في الكيلو الواحد، كما تراجع سعر الشاي بقيمة ستة جنيهات مصري، وارتفعت سعر السمن البلدي ثلاثين جنيهاً، وارتفع أيضا سعر السمن الصناعي بقيمة ثلاثة جنيهات.

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أما بالنسبة إلى أسعار اللحوم فقد ارتفع سعر كيلو اللحم الضاني بقيمة عشرة جنيهات مصرية حيث سجل سعر الكيلو الواحد من اللحم الضاني ما يقارب من مائة وعشرة إلى مائتين وعشرين جنيه مصري، كما انخفضت أسعار الدواجن البلدي بقيمة ستة جنيهات.

وسوف يقوم موقع مصر 365 بعرض متوسط أسعار السلع القطاعي ما بين أقل المحافظات سعراً إلى أعلى سعر على مستوى جمهورية مصر العربية، فقد سعر سعر كيلو الأرز السائب ما بين سبعة إلى عشرة جنيهات مصري بارتفاع جنيه واحد فقط في الكيلو.

أما بالنسبة إلى سعر كيلو الأرز المعبأ فقد سجل أدنى سعر حوالي 7,75 إلى أعلى سعر اثنى عشر جنيها مصري بانخفاض جنيه واحد في الكيلو، وقد تراجعت سعر الفول عشرة جنيهات دفعة واحدة ليسجل أقل سعر لكيلو الفول تسعة جنيهات وأقصاها عشرين جنيهاً.

كما تراجع أيضا سعر العدس بقيمة عشرة جنيهات في الكيلو الواحد ليسجل سعر الكيلو ثلاثة عشر جنيه وأعلى سعر ستة وثلاثين جنيهاً، أما بالنسبة إلى سعر السكر فقد انخفض بقيمة أربعة جنيهات ونصف ليسجل أقل سعر للكيلو 7,25 وأعلى سعر 10,5 جنيهاً، أما بالنسبة إلى سعر الدقيق فقد انخفض سعر الكيلو بقيمة ثلاثة جنيهات ونصف ليسجل أقل سعر للكيلو حوالى خمسة جنيهات ونصف وأعلى سعر ثمانية جنيهات.

وانخفض أيضا سعر الشاي بقيمة ستة جنيهات في الكيلو حيث سجل أدنى سعر للكيلو سبعين جنيه وأعلى سعر تسعين جنيهاً، أما بالنسبة إلى السمن الصناعي فقد ارتفعت سعر الكيلو منها بحوالي ثلاثة جنيهات ليسجل أدنى سعر للكيلو عشرين جنيه، وأعلى سعر ثمانية وعشرين جنيهاً.

أما بالنسبة على سعر المكرونة فقد تراوح سعر الكيلو ما بين سبعة إلى ثلاثة عشري جنيهاً للكيلو الواحد، وزيت عباد الشمس ارتفع بقيمة أربعة جنيهات في اللتر ليسجل أدنى سعر عشرين جنيه وأقصى سعر خمسة وعشرين جنيه للتر، وارتفع سعر السمن البلدي بقيمة ثلاثين جنيهاً ليسجل أعلى سعر مائة وخمسين جنيه وأدنى سعر ثمانين جنيهاً للكيلو.

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