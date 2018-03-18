القوى العاملة تعلن عن بدء تلقى طلبات 50 وظيفة لشركات المقاولات بالخليج

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الموافق يوم الأحد بعد تلقى طلبات من خمسين عامل مصري من أجل العمل في شركات المقاولات في دول الخليج العربية وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأعلنت الوزارة أن الراتب سوف يكون بعملة الدولة والتي توازي ستة آلاف جنيه مصري تقريبا شهرياً، بالإضافة على مميزات أخرى مثل الحصول على سكن مجاني والحصول أيضا على ثلاثة وجبات غذائية إلى جانب البدلات والمواصلات والتأمين الصحي تبعاً لقانون البلد مع الحصول على تذكرة السفر بالطائرات ولن تقبل أي طلبات غير مستوفية لجميع المواصفات والشروط المطلوبة.

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وأعلن وزير القوى العاملة والهجرة اليوم محمد سعفان أن من شروط الحصول على الوظيفة أن يكوم المتقدم لها عمره واحد وعشرين عاماً فما فوق، وإلا تقل خبرته في مجال البناء عن سنتين، وأن يكون جواز السفر ملون ومدته سارية لثلاث سنوات على أقل تقدير.

وأعلن محمد سعفان أن قبول الطلبات سوف يبدأ من اليوم إلى يوم الثلاثاء القادم، ليتم تقديم طلبات الحصول على الوظيفة إلى “الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل” المتمثلة في قسم تلبية الاحتياجات بالخارج بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة القائمة في ثلاثة شارع يوسف عباس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

على أن يتم تقديم السيرة الذاتية للراغب في الحصول على الوظيفة ومرفق معها صورة لجواز السفر ملونة وصالحة لمدة ثلاثة سنوات وحضور المقابلة بالجواز السفر الأصلي مع صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط أو لم مقابلة أي مرشح للوظيفة غير مطابق للشروط التي تم توضيحها.

وأعلن محمد سعفان أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تبذل أقصى جهدها من أجل تسويق العمالة المصرية في الخارج وتوفير فرص عمل مناسبة في الأسواق الخارجية.

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