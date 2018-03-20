خسائر فادحة تتعرض لها البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 الخسائر الفادحة التي تعرضت لها مؤشرات سوق المال المصري اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر مارس الجاري لعام 2019 بسبب مبيعات المستثمرين المحليين التي دفعت بمؤشرات البورصة إلى المنطقة الحمراء في ختام التعاملات المالية اليومية.

وقد سجلت صافي مبيعات المصريين في البورصة المصرية حوالي مائة مليون جنيه مصري، بينما سجل المستثمرين العرب عمليات شراء بلغت اثنين وخمسين مليون جنيه مصري، وسجل المستثمرين الأجانب عمليات شراء بقيمة ثمانية وأربعين مليون جنيه.

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وقد خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بحوالي 4,1 مليار جنيه مصري ليسجل 970,5 مليار جنيه في مقابل إغلاق تعاملات مساء أمس بقيمة 974,6 مليار جنيه.

وقد تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 0,30% عند مستوى 17120 نقطة، وقد انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0,17%، كما هبط مؤشر المائة بنحو 0,03%.

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