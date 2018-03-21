المجتمعات العمرانية: طرح وتنفيذ 68 مشروع خدمي بمشروعات الإسكان بـ 6 أكتوبر

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عبدالمطلب ممدوح حيث أنه خلال الوقت الراهن يتم تجهيز طرح ثمانية وستين مشروع خدمي في مختلف المجالات من أجل خدمة مشروع الإسكان الاجتماعي القائم في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي القائمة في السادس من أكتوبر تتوزع على منطقتين وهما مشروع 8000 فدان، ومشروع ابني بيتك، وأضاف أنه قد تم تسليم وحدات سكنية في المشروع منذ وقت قليل حيث أنه تم الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مدارس.

Advertisements

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه قد تم تنفيذ ثلاث حضانات على جانب خمس وحدات طبية، وتسعة أسواق تجارية إلى جانب إقامة تسع كنائس ومساجد، وأكد على تنفيذ أربعة مدارس وثلاثة حضانات وثلاث وحدات طبية وثلاثة أسواق تجارية إلى جانب إقامة كنيسة ومسجد وثلاثة ملاعب رياضية.

وأكد على أنه يتم في الوقت الرهن العمل على طرح ست مدارس ووحدة صحية إلى جانب إقامة حضانة وسوق تجاري وثلاثة كنائس ومساجد وإقامة أربعة ملاعب رياضية بينما يتم أيضا العمل على إعداد طرح ثلاثة ملاعب رياضية إلى جانب طرح مشروع إقامة مبنيين من أجل الخدمات العامة في مشروع الإسكان الاجتماعي القائمة في مدينة السادس من أكتوبر.

أقرا المزيد الجمعة القادمة تسليم 16 ألف قاض لأوراق انتخابات الرئاسة المصرية