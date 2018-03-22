أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار الأمريكي

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تابع موقع مصر 365 صعود أسعار المعدن الأصفر بعد تراجع أسعار الدولار الأمريكي في ظل حالة الترقب التي يعيشها المستثمرين لما سوف تسفر عنه نتائج اجتماع البنك المركزي الأميركي “الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي” خلال الأسبوع الجاري من أجل استقاء المؤشرات الاقتصادية على وتيرة تشديد السياسة النقدية والتي سوف يتم تحديدها بناء على الطلب على الذهب خلال الفترة المستقبلية.

وقد صعد المعدن الأصفر خلال التعاملات الفورية بنسبة مئوية 0,4% مسجلاً 1315,84 للأونصة، وكانت أسعار الذهب قد تراجع إلى أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع حيث سجلت 1306,91 دولار للأونصة الواحدة في الجلسة السابقة.

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وقد ارتفعت عقود الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية المقرر تسليمها خلال شهر أبريل القادم لعام 2018 بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,27% مسجلة 1315,40 دولار للأوقية الواحدة.

فيما انخفض مؤشر العملة الأمريكية الدولار والذي يتم من خلاله قياس مدى قوى العملة في مقابل سلة العملات الستة الرئيسية بنسبة 0,2% مسجلاً 90,195 بعدما ارتفعت إلى 90,445 مساء يوم الثلاثاء السابق مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر مارس الحالي.

كما ارتفعت الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0,5% مسجلة 16,27 دولار للأونصة الواحدة، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0,5% ليسجل 944,90 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم بنسبة 0,2% مسجلاً 980,50 دولار للأوقية الواحدة.

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