البنوك المركزية بالخليج ترفع أسعار الفائدة على خطى “الفيدرالي الأمريكي”

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تابع موقع مصر 365 القرارات الصادرة عن البنوك المركزي في بعض من دول الخليج العربي ومنها دول الكويت، والبحرين والإمارات والتي تقرر رفع أسعار الفائدة القياسية بقيمة خمسة وعشرين نقطة أساس مساء أمس الموافق الأربعاء.

وقد جاءت قرارات البنوك المركزي لبعض من دول الخليج العربي عقب القرار الصادر عن “مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي” الخاص بزيادة أسعار الفائدة بنفس الهامش تقريباً.

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وقد أعلن البنك المركزي في دولة الإمارات العربية عن رفع سعر الفائدة بقيمة “الريبو” ورفع سعر الفائدة على شهادة الإيداع من نسبة 1,75% إلى نسبة 2,0%، كما قرر أيضا بنك البحرين المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية على الودائع لمدة أسبوع من 1,75% إلى نسبة 2,0%.

وكما قرر بنك البحرين المركزي أيضا برفع أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة من نسبة 1,50% إلى نسبة 1,75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من نسبة 2,40% إلى نسبة 2,65%.

كما قررت دول البحرين أيضا زيادة أسعار الفائدة على إقراض البنوك التجارية من نسبة 3,50% على نسبة 3,75%، وفي دولة الكويت قرر البنك المركزي رفع سعر الخصم من نسبة 2,75% على نسبة 3%.

وأعلن محمد يوسف الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي قائلاً “إن قرار رفع سعر الخصم، وهو الأول منذ شهر مارس لعام 2017، يأتي في إطار الثوابت الراسخة لتوجيهات القيادة السياسة النقدية من أجل المحافظة على تنافسية العملة الوطنية، والحفاظ على جاذبيتها كوعاء موجز وموثوق فيه للمدخرات المحلية التي تشكل بدورها المصدر الأساسي من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.

وأعلن أن البنك المركزي قد تحرك أيضا من أجل العمل على تحسين الاتساق بين عناصر منظومة أسعار الفائدة المحلية بدولة الكويت وتحديداً بين أسعار الفائدة على “أدوات الدين العام، وكذلك على سندات البنك المركزي الكويتي إلى جانب أسعار الفائدة على القروض التجارية من ناحية أخرى”.

ويجدر هنا الإشارة أن البنك المركزي الأمريكي “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” قد قرر رفع أسعار الفائدة مساء أمس الأربعاء بمقدار خمسة وعشرن نقطة أساس، وقد توقع زيادتين على الأقل خلال العام الجاري 2018، وقد لمح على تنامي الثقة في أن يحقق تخفيض الضريبية إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصادي الأمريكي لمواجهة التضخم.

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