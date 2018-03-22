خسائر فادحة تتعرض لها البورصة اليوم في نهاية التعاملات الأسبوعية

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تابع موقع مصر 365 تراجع مؤشرات سوق المال المصري خلال نهاية جلسة التعاملات المالية في الأسبوع الجاري الموافق الخميس الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة في المنطقة الحمراء.

وقد خسر رأس المال السوقي لجميع الأسهم المقيدة داخل البورصة المصرية بنحو 6,7 مليار جنيه مصري، وقد تم الإغلاق عند مستوى 963,649 مليار جنيه مصري بدعم من المبيعات التي قام بها المستثمرين المصريين.

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وقد تراجع المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري أيجي أكس 30 بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,48%، وقد تم إغلاق نهاية التعاملات عند مستوى 17064 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر الأوزان إيجي أكس 50 لأنشط خمسين شركة مساهمة مقيدة في البورصة المصرية من ناحية قيمة التداولات بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,41% لتسجل 2877,8 نقطة.

كما هبط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,29% ليتراجع عند مستوى 878 نقطة، كما انخفض أيضا مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,43% مسجلاً حوالي 2251,6 نقطة في ختام التعاملات المالية الأسبوعية.

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