البنك الأهلي: حصيلة الشهادات المرتفعة العائد في 5 أسابيع بقيمة 28 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح أن حصيلة البنك من خلال “الشهادات مرتفعة العوائد” قد سجلت قيمة ثمانية وعشرين مليار جنيه مصري منذ شهر فبراير السابق لعام 2017 وحتى يوم الخميس الماضي حيث حققت الشهادات زيادة في قيمتها بلغت أربعة مليارات جنيه مصري خلال الأسبوع السابق.

وقد أعلن البنك الأهلي المصري أن “شهادة الإدخار” بفائدة سبعة عشر في المئة ولمدة سنة واحدة بعد وقف بيع الشهادات ذات عائد العشرين في المئة قد تزامنت مع القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بقيمة واحد في المئة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في منتصف شهر فبراير السابق لعام 2018.

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كما أعلن المسؤولين في البنك الأهلي عن تخفيض أسعار الفائدة بقيمة واحد في المئة على شهادة الادخار مدة الثلاث سنوات من ستة عشر في المئة إلى خمسة عشر في المئة على يتم صرف عوائدها شهرياً لتصل نسبة الفائدة إلى 15,25 في المئة يتم صرفها كل ثلاثة أشهر.

كما أعلن البنك أن تدخل في تلك الحصيلة الشهادتان ذات العوائد 17,25% لمدة سنة واحدة، والشهادة ذات العائد 15,25% لمدة ثلاثة سنوات وتلك الشهادات التي يصدرها البنك الأهلي عن “بنك الاستثمار القومي”.

وكما أعلن البنك الأهلي عن حصيلة بيع شهادتي العشرين في المئة والسادسة عشر في المئة بنحو 475 مليار جنيه مصري خلال خمسة عشر شهراً من طرحهما تزامناً مع سياسة تعويم العملة المصرية “الجنيه” خلال يوم الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016.

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