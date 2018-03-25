المركزي: تراجع بقيمة 706,401 مليار جنيه بالمطلوبات الحكومية بالبنوك

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع صافي المطلوبات الحكومية من خلال بند الأصول المحلية لنقود الاحتياطي النقدي في البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر السابق والتي سجلت حوالي 706,401 مليار جنيه مصري مقابل 726,3 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017 بفارق حوالي 19,9 مليار جنيه مصري مقارنة بحوالي 719,3 مليار جنيه مصري في نهاية شهر سبتمبر السابق بفارق 12,9 مليار جنيه مصري.

وقد أعلن التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن ارتفاع صافي الودائع في البنك المذكور حيث سجل حوالي 62,012 مليار جنيه مصري خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2017 حيث سجل حوالي 69,62 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة سجل حوالي 81 مليار جنيه مصري خلال سبتمبر الماضي لعام 2017.

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وقد سجلت حجم التسهيلات الائتمانية ببند صافي المطلوبات الحكومية لنحو 85,43 مليار جنيه مصري في مقابل 83,2 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق حيث سجل حوالي 87,63 مليار جنيه مصري في سبتمبر الماضي.

وقد سجل بند الأوراق المالية إلى نحو 682,983 مليار جنيه مصري مقابل 712,72 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق 2017 مقارنة بحوالي 712,74 مليار جنيه مصري خلال شهر سبتمبر لعام 2017.

وقد سجلت صافي المطلوبات المالية من البنوك المحلية المصرية إلى نحو 164,724 مليار جنيه مصري خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017، مقارنة بحوالي 165,134 مليار جنيه مصري خلال شهر سبتمبر السابق 2017.

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