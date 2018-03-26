المركزي يعلن عن وقف مبادرة تمويل الشركات والمشروعات المتوسطة

منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد
المركزي يعلن عن وقف مبادرة تمويل الشركات والمشروعات المتوسطة
البنك المركزي المصري

تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري عن وقف العمل بمبادرة “منح تمويلات إلى المشروعات المتوسطة والشركات” من البنوك المصرية بفائدة اثنى عشر في المئة.

وجاء تصريحات البنك المركزي من خلال كتابه الدوري الذي تم نشره عبر الموقع الإلكتروني له حيث أعلن أن مبادرة منح تمويلات المشروعات المتوسطة والشركات قد حقق جميع الأهداف المنشودة منها بعد أن استنفذت جميع المبالغ المخصصة لها والتي سجلت حوالي عشرة مليارات جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة أن البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير السابق قد أعلن عن طرح المبادرة في العديد من البنوك بفائدة سجلت اثنى عشر في المئة وقد قام البنك بتحديد مبلغ عشرة مليارات جنيه لتلك المبادرة.

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