التجارة: شركة سياك موتور كورب الصينية تخطط لإقامة مصنع بمصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء عن إعلان وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل قوله “إن شركة سياك موتور كورب تخطط لإقامة مصنع في جمهورية مصر العربية لإمداد الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط”.

وقد نقلت وكالة شينخوا عن المهندس طارق قابيل قوله “إن وفد من شركة سياك موتور كورب قد أطلع على قانون الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية الجديدة الذي شجع على التصنيع الكامل للسيارات دون الاقتصار على التجميع فقط”، ولم تذكر وكالة الأنباء عن قيمة الاستثمارات المتوقعة من خلال إقامة ذلك المصنع أو موعد البدء في التنفيذ.

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وقد أعلن وكالة رويترز للأنباء بأن إقامة المصنع المقترح داخل الأسواق المصرية سوف يقوم على إمداد الأسواق المصرية بالسيارات إلى جانب طرح تلك السيارات في العديد من الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والتي تربطها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التجارية الحرة مع الدولة المصرية.

وسوف يكون للشركة الصينية المملوكة للدولة بشكل كامل والتي تمتلك أحدث الطرف لصناعات السيارات داخل الأسواق الصينية والتي تخطط إلى إقامة مصنع لصناعة السيارات في منطقة شمال إفريقيا حيث قامت الشركة خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 بالتوقيع مع “شركة بي واي دي” مذكرة تفاهم مع العديد من المسؤولين المغاربة من أجل بناء مصنع للسيارات التي تعمل بالكهرباء.

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