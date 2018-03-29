المركزي الماليزي يعلن عن إحباط هجوم إلكتروني استهدف سرقة أمواله

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي لدولة ماليزيا اليوم الموافق الخميس أنه قد وقع ضحية هجوم إلكتروني قد حاول من خلاله المتسللون سرقة أموال ليتم استخدام رسائل مزيفة من أجل تحويل أموال عبر “شبكة سويفت” وتعد هذه الحادثة أحدث حلقة من الهجمات الإلكترونية التي تم على بنك مالي حول العالم.

وقد أعلن البنك المركزي الماليزي أنه لم يفقد أي أموال من خلال الهجوم الإلكتروني والذي تم رصده يوم الثلاثاء السابق والذي تضمن طلبات مزيفة من أجل تحويل أموال من خلال شبكة المعاملات المالية في البنوك حول العالم “شبكة سويفت”.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة أن ذلك هو ثاني هجوم إلكتروني قد تم على بنك مركزي منذ أن تم سرقة واحد وثمانين مليون دولار من البنك المركزي التابع لدولة بنجلاديش خلال عام 2016.

وأكد البنك المركزي الماليزي والذي يقوم على الإشراف على خمسة وأربعين بنكاً تجارياً يعمل داخل الدولة المالية أن الهجوم الإلكتروني لم يسفر عن أي عرقلة في الأنظمة سواء كان للدفع أو التسوية مع الأخرى والتي يقوم بتشغيلها البنك المركزي.

أقرا المزيد الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح “المملكة القابضة”